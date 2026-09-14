Кравцов: учеба в период выборов в школах отменяться не будет

Кравцов рассказал о том, как будут работать школы в период выборов Кравцов: учеба в период выборов в школах отменяться не будет

Москва14 сен Вести.Во время выборов российские школы будут работать в штатном режиме там, где можно будет обеспечить разделение потока людей. В учреждениях, где такой возможности не окажется, для учеников организуют внеклассные мероприятия и дополнительные занятия. Об этом ТАСС рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Там, где есть возможность обеспечить отдельные потоки граждан, школы будут работать в обычном режиме. Где этой возможности нет, для учеников проведут различные активности, среди которых могут быть экскурсии, посещение музеев и парков, другие внеклассные мероприятия. У нас широкие возможности организовать дополнительное образование для школьников, не отменяя учебный день уточнил министр

Ранее Сергей Кравцов рассказал об увеличении времени на начальную военную подготовку в российских школах.