Кравцов: в российских школах увеличили время на начальную военную подготовку Минпросвещения расширило программу начальной военной подготовки в школах

Москва13 сен Вести.В российских школах увеличили время на начальную военную подготовку, с этого учебного года четырехлетний курс для 8-11-х классов будет преподаваться 68 часов в рамках предмета "Основы безопасности и защиты Родины". Об этом сообщил РИА Новости глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса "Основы безопасности и защиты Родины" отметил Кравцов

Ранее на военную подготовку отводилось лишь 20% времени дисциплины.

Министр напомнил, что с 1 сентября предмет "Основы безопасности и защиты Родины" был разделен на 2 блока: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка". На уроках ребята осваивают навыки оказания первой помощи, а также учатся действовать в чрезвычайных ситуациях и при объявлении эвакуации.