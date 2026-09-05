В школах РФ увеличили число уроков истории в 8-х классах до трех часов в неделю

Восьмиклассникам добавили час для изучения истории В школах РФ увеличили число уроков истории в 8-х классах до трех часов в неделю

Москва5 сен Вести.На изучение истории в 5–7-х классах российских школ с 1 сентября 2025 года отводится три часа в неделю вместо двух, а для восьмиклассников аналогичное изменение действует с начала 2026/2027 учебного года.

Об этом сообщил руководитель Института содержания и методов обучения имени М. В. Леднева Максим Костенко в беседе с ТАСС.

Дополнительное время в пятом классе выделили на новый курс "История нашего края" объемом 34 часа в год. В 6–7-х классах также расширили программы по истории России и всеобщей истории, включив в них региональный компонент.

Костенко пояснил, что пятиклассники теперь раньше знакомятся с отечественной историей — от появления первых поселений до формирования государственных объединений.

В учебниках для 6–11-х классов также усилили взаимосвязь российской и мировой истории. В восьмом классе программа увеличена до трех часов в неделю за счет дополнительных занятий по истории России и всеобщей истории. Для 9–11-х классов нагрузка осталась прежней — два часа в неделю.

Ранее Министерство просвещения РФ исключило возможность варьирования последовательности изучения тем в рамках программы по учебному предмету "История".