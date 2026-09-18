Депутат Смолин: одна из проблем ЕГЭ - это вытеснение учителя репетитором Депутат Смолин: усложнение ЕГЭ приведет к увеличению затрат на репетиторов

Москва18 сен Вести.Усложнение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) приведет к тому, что родителям придется тратить больше денег на репетиторов. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Одна из проблем единого госэкзамена - это вытеснение учителя репетитором. По нашим оценкам, в 2024 году затраты семей на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ составили 450 млрд рублей. В этом году явно больше, потому что сфера применения ОГЭ и ЕГЭ расширяется. Соответственно, как только вы усложняете задания для ЕГЭ, вы увеличиваете доходы репетиторов сказал депутат

Ранее помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил, что задания в рамках ЕГЭ могут быть усложнены в случае стабильно высоких результатов выпускников школ.