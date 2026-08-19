Онищенко предупредил о рисках резкого отказа от системы ЕГЭ в России

Онищенко выступил против резкой замены ЕГЭ традиционными госэкзаменами Онищенко предупредил о рисках резкого отказа от системы ЕГЭ в России

Москва19 авг Вести.Резкий отказ от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и возвращение к традиционной системе сдачи экзаменов может негативно сказаться на российском образовании. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, резкие изменения в системе итоговой аттестации могут привести к ухудшению ситуации, поскольку в школах практически не осталось учителей, имеющих опыт проведения экзаменов в традиционном формате.

Любой резкий поворот назад крайне негативно скажется на образовании, потому что уже практически нет тех учителей, которые принимали экзамены в том традиционном формате сказал Геннадий Онищенко

По его словам, пока рано воспринимать эту инициативу как принятое решение. По его словам, вопрос о возможной замене ЕГЭ еще не решен.

В начале августа глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила заменить ЕГЭ государственной итоговой аттестацией в форме государственных экзаменов.