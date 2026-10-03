В Госдуме рассказали, что можно подарить учителям, не нарушая закон Учителям можно дарить подарки стоимостью до 3 тысяч рублей

Москва3 окт Вести.Школьники и их родители могут подарить учителю подарок стоимостью не более 3 тысяч рублей. Об этом сообщила РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, такое ограничение было установлено в 2008 году, когда минимальный размер оплаты труда составлял около 2,3 тысячи рублей.

Ограничение распространяется на каждый подарок в отдельности, а не на общую сумму. То есть школьники и их родители могут подарить учителю несколько подарков, но каждый из них должен быть не дороже 3 тысяч рублей уточнил депутат

Свищев отметил, что не стоит педагогу дарить то, что создаст неловкость или будет воспринято как попытка подкупа. Например, деньги в конверте или перевод на карту - самый рискованный вариант. По мнению парламентария, безопасные варианты подарков – цветы, книга, чай.

Каждый год 5 октября во всем мире отмечается Всемирный день учителя​​​.