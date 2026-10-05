Москва5 окт Вести.Учительский мел сменился на артиллерийский расчет: сегодня многие педагоги сменили школьные классы на зону СВО, сделав осознанный выбор в пользу защиты Родины. Преподаватель истории, а ныне — замкомандира артдивизиона Денис Колесников (позывной Историк), рассказал ИС "Вести, что работа с учениками в школе требовала не меньшего мужества, чем служба на фронте.

По его словам, "артобстрел" из тридцати пар детских глаз порой пугал его больше, чем реальные боевые действия.

Я не буду лукавить, наверное, зайти в класс к детям – страшнее. Потому что на тебя смотрят 30-35 детей. Разные дети: бывают сложнее, чем личный состав. Внутри сжималось и екало сердце сильнее на уроках, чем от первой боевой задачи и первого попадания под артобстрел рассказал Колесников

Сменив мирный труд на ратный, челябинский педагог встал в ряды защитников Отечества. Позывной Историк стал для него символом верности призванию даже в окопах. Он верит в скорую победу, после которой вновь наступит время торжественных линеек, и он, как и прежде, будет встречать своих учеников в родном городе под мирным небом и преподавать самый актуальный предмет сегодня – историю России.

Очень важную роль играет идеология, то есть какие-то ценности традиции именно учитель истории вложит в учеников, то они и запомнят. Например, надо запомнить то, что история циклична и не нужно совершать каких-то ошибок, действий. И тогда выстраивается сразу миропонимание четко рассказал боец

Он добавил, что в душе себя считает больше учителем, чем артиллеристом.