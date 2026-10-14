Москва14 окт Вести.Роль учебников для современных детей снизилась, поэтому очень важно сконцентрировать усилия на качественной подготовке учителей. Именно учитель сейчас играет главную роль в образовании, заявил ИС "Вести" российский историк, академик РАН Александр Чубарьян.

Знакомство со школой показывает, что роль учебника сегодня меньше, чем предполагалось, потому что наши взрослые дети имеют такое огромное количество возможностей получения информации, которая делает учебник важным, но не единственным. Поэтому сейчас, мне кажется, очень важно улучшить подготовку учителей. Сейчас главная роль у учителя заявил он

Академик считает, что современные учебники должны быть другими.

Я сторонник диалога и в жизни, и в работе. Поэтому я думаю, что учебники должны быть другие. Они должны больше стимулировать наших детей высказывать свое мнение о том или ином вопросе. Они должны больше побуждать к самостоятельным оценкам, к самостоятельному мышлению о событиях. В этом и роль учителя. Также и в вузе. Я очень ценю вузы, и я против учебников в вузах категорически. Там надо издавать лекции крупных ученых отметил Александр Чубарьян

Качественное образование, исторические фильмы - все это пробуждает интерес к изучению истории. Ведь для нынешнего поколения является большой проблемой, что они не могут сравнивать то, что есть сейчас, и то, что было когда-то.

Люди живут сегодняшним днем. Кажется, что так всегда и было, и так и есть сегодня сказал академик

Однако, уточнил эксперт, интерес к истории побуждает человека понять, что было и как.