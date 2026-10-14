Москва14 окт Вести.Выдающийся советский библиотековед Оган Чубарьян определил судьбу своего сына академика РАН Александра Чубарьяна как историка и во многом сформировал его отношение к прошлому. Об этом рассказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью ИС "Вести".

У Александра Огановича был поразительный отец. Оган Степанович Чубарьян был выдающимся библиотековедом и продвигал такое библиотечное дело российское на международных площадках. Я думаю, что это тоже некое наследство, которое получил Александр Оганович. И думаю, что во многом папа определил его судьбу историка, потому что книги - это часть человеческой памяти. Это отношение к прошлому для Чубарьяна очень важно. Он - человек книги. И это для историка весьма и весьма существенно отметил Швыдкой

14 октября выдающемуся российскому ученому Александру Чубарьяну исполняется 95 лет. В интервью ИС "Вести" академик РАН объяснил взрывной интерес истории по всему миру.