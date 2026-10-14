Москва14 окт Вести.Кроссворды и изучение иностранных языков может влиять на ясность ума во взрослом возрасте. Такое мнение в интервью ИС "Вести" рассказал научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик и историк Александр Чубарьян, который в этом году празднует 95-летний юбилей.

Мое увлечение вызывает некоторую усмешку у моей супруги, но я решаю кроссворды. Когда я свободен, то целыми днями. Мой невропатолог считает, что это причина того, что я сохраняю ясность ума. Он также считает, что есть два важных средства для этого - изучать иностранные языки и решать кроссворды. Языки я тоже знаю, в свое время свободно общался и делал доклады и по-английски, и по-французски рассказал он

В числе увлечений, рассказал историк, у него есть футбол. С 1945 года он болеет за "Динамо".

На днях был звонок из общества футбольного "Динамо". Они хотят приехать поздравить меня, зная, что я такой длительный болельщик. Я, конечно, не настолько фанат, что не сплю ночью, если "Динамо" проиграет, но все-таки я интересуюсь заявил Чубарьян

В целом, добавил он, интерес к тому, что происходит в мире, сохраняется у него по сей день,

То, что удивляет моих всех коллег, - я каждый день читаю газеты. Я убежден, что они дают огромное количество информационного материала и для аналитики, и для интерпретации. Поэтому я в курсе дела отметил академик

Ранее историк рассказал о своем впечатлении от Парада Победы 1945 года.