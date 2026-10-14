Москва14 окт Вести.Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук в интервью ИС "Вести" раскрыл секрет активного долголетия научного руководителя Института всеобщей истории РАН, академика Александра Чубарьяна.

Ковальчук отметил, что Чубарьян - исключительно любопытная личность, блестящий собеседник и советчик.

Помимо того, что он творческий человек, а значит, всегда мечтатель, н созидатель. Посмотрите, сколько он сделал для школьного образования… Несмотря на солидный возраст, он сегодня крайне активен во всех делах. Он всюду ключевая фигура. Когда идут какие-то серьезные дела, без Александра Огановича этого не бывает. Это человек, который создал целую плеяду направлений. Он гуру в этом плане. Его Институт истории превратился в Мекку сказал президент Курчатовского института

По его словам, секрет активного долголетия академика заключается в том, что он остается любознательным человеком, который старается достичь поставленных целей.

Человека по жизни ведет интерес. Это самое главное. А второе - цель должна быть дальше жизни. И только тогда эта цель не ограничивается предвыборными кампаниями. Она как линия горизонта, недостижима, поэтому надо долго жить, чтобы стараться ее достичь подчеркнул Ковальчук

14 октября выдающемуся российскому ученому Александру Чубарьяну исполняется 95 лет. В интервью ИС "Вести" академик РАН объяснил взрывной интерес истории по всему миру.