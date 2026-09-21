Москва21 сен Вести.Президент России Владимир Путин поздравил президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука с 80-летием. Глава российского государства назвал президента "Курчатовского института" ярким и одаренным человеком, который посвятил свою жизнь науке и добился значимых результатов на этом поприще.

Поздравительная телеграмма Ковальчуку от главы государства опубликована на сайте Кремля.

Ваши фундаментальные труды и исследования лежат в основе целого ряда перспективных направлений физики, способствуют укреплению технологического суверенитета России, а богатый опыт решения важных управленческих задач, педагогический талант служат достижению масштабных целей, стоящих перед знаменитым Курчатовским институтом, успешной реализации просветительских и образовательных проектов, которые помогают раскрыть творческий, созидательный потенциал нашей молодежи подчеркивается в поздравительной телеграмме Путина

Президент РФ также пожелал Михаилу Ковальчуку доброго здоровья и вдохновения в его разносторонней профессиональной и общественной деятельности.

Отмечающий 80-летие Ковальчук является ведущим российским ученым в области кристаллографии, нанодиагностки и рентгеновской физики. На его имя получено 10 патентов и 21 авторское свидетельство на изобретения. Михаил Ковальчук автор или соавтор более 250 научных работ. Ученый – один из идеологов и организаторов развития в стране нанотехнологий, одна из его книг называется "Идеология нанотехнологий".

В августе 2026 года Путин присвоил Ковальчуку звание Героя Труда.