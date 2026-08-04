Москва4 авг Вести.Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку.

Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, Ковальчук удостоен звания Героя Труда "за особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу"​​​.

Михаил Ковальчук - ведущий ученый в области рентгеновской физики, кристаллографии и нанодиагностики. Президентом Национального исследовательского центра он является с 2015 года. 21 сентября ему исполнится 80 лет.