Москва21 июн Вести.Президент России Владимир Путин присвоил генеральному директору НМИЦ радиологии Минздрава России Андрею Каприну звание Героя Труда РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Награда присуждена одному из ведущих специалистов в области онкологии и медицинской науки страны.

За особые заслуги перед государством, выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения говорится в документе

Андрей Каприн является генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра радиологии, расположенного в Калужской области. Кроме того, он занимает должность главного внештатного онколога Минздрава России.

Каприн также имеет звания академика Российской академии наук и Российской академии образования.