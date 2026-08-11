Путин шутливо отреагировал на просьбу Ковальчука продолжить доклад Путин шутливо ответил на просьбу Ковальчука дать еще "одно слово" для доклада

Москва11 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин в ответ на просьбу главы Курчатовского института Михаила Ковальчука дать ему сказать "еще одно слово" после 20-минутного доклада шутливо сказал "караул".

Глава государства во вторник проводит в Новосибирске заседание Совета по науке и образованию. Выступление Ковальчука длилось более 20 минут, после чего глава Курчатовского, обращаясь к Путину, попросил дать ему сказать еще "одно слово" про геном и базу генетических исследований.

Караул! шутливо сказал Путин

Ковальчук, продолжив выступление, обратил внимание на необходимость дополнения базы генетических исследований белковой базой.