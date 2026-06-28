Путин в речи перед офицерами дописал от руки фрагмент про схему действий Запада

Путин от руки добавил фрагмент в речь про схему действий Запада Путин в речи перед офицерами дописал от руки фрагмент про схему действий Запада

Москва28 июн Вести.Президент России Владимир Путин перед встречей с выпускниками военных вузов и академий лично откорректировал текст выступления. В частности, он добавил фрагмент о действиях Запада. Кадры показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

На видео было запечатлено, как глава государства добавляет часть рукописного текста в листы с подготовленной речью.

Журналисты заметили, что был скорректирован текст про западный мир. А именно добавлен от руки фрагмент с текстом "Схема действий всегда одна и та же".

В своем выступлении перед выпускниками военных вузов и академий, которая состоялась 23 июня, Путин пояснял, что Запад в своей стратегии придерживается единой схемы. В частности, указывал он, они сначала создают угрозы для нашей страны, а после вынуждают Россию предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты.

А затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики сказал президент РФ

Он также отмечал, что западные страны пока не решаются наносить удары по России со своей территории, поскольку понимают, что это повлечет ответный удар со стороны Москвы.