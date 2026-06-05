Путин избавил немецкого журналиста от ответа на вопрос о подготовке ФРГ к войне

Путин пошутил над немецким журналистом Путин избавил немецкого журналиста от ответа на вопрос о подготовке ФРГ к войне

Москва5 июн Вести.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в шутливой форме поддержал представителя немецкого информагентства DPA Мартина Романчика.

Поводом для вмешательства главы государства стал вопрос гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова, который поинтересовался у немецкого журналиста, действительно ли Германия готовится к войне с Россией, передает ТАСС.

Заметив замешательство гостя, российский лидер с улыбкой выразил протест против такой постановки вопроса и разрешил Романчику на него не отвечать.

Вы здесь не на допросе, вы здесь в качестве следователя. Допрашивайте меня сказал Путин

Ранее Путин заявил, что ситуация с урегулированием в Европе должна созреть, все к этому идет.