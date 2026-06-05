Москва5 июнВести.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в шутливой форме поддержал представителя немецкого информагентства DPA Мартина Романчика.
Поводом для вмешательства главы государства стал вопрос гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова, который поинтересовался у немецкого журналиста, действительно ли Германия готовится к войне с Россией, передает ТАСС.
Заметив замешательство гостя, российский лидер с улыбкой выразил протест против такой постановки вопроса и разрешил Романчику на него не отвечать.
Вы здесь не на допросе, вы здесь в качестве следователя. Допрашивайте менясказал Путин
Ранее Путин заявил, что ситуация с урегулированием в Европе должна созреть, все к этому идет.