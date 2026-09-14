Москва14 сен Вести.Президент России Владимир Путин направил поздравление преподавателям, студентам, аспирантам и выпускникам Московской государственной консерватории имени Чайковского по случаю 160-летнего юбилея учебного заведения.

Текст телеграммы размещен на официальном сайте Кремля.

Российский лидер назвал консерваторию признанным мировым центром просвещения, культуры и образования, объединяющим выдающихся музыкантов и любителей классического искусства.

Глава государства напомнил, что основателями вуза были видные общественные деятели, меценаты и исполнители, чьи энтузиазм и преданность профессии заложили передающиеся из поколения в поколение традиции служения творчеству.

Президент также выразил уверенность, что сотрудники консерватории продолжат бережно сохранять преемственность, развивать заветы предшественников и помогать молодым талантам находить свой путь в искусстве, пожелав коллективу успехов в педагогической деятельности.

Ранее сообщалось, что участники Международного фестиваля молодежи встретили речь Путина овациями.