Путин поздравил сотрудников РКК "Энергия" с 80-летием предприятия Путин отметил вклад РКК "Энергия" в развитие российской космонавтики

Москва26 авг Вести.Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" имени Королева с 80-летием организации. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил вклад работников "Энергии" в развитие отечественной ракетно-космической отрасли и укрепление оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Вы бережно храните и развиваете замечательные традиции предшественников, трудитесь основательно, смело внедряете инновационные технологии и новаторские идеи, воплощаете в жизнь крупные, перспективные проекты подчеркнул Путин в поздравлении

Среди достижений он особо выделил создание искусственного спутника Земли (ИВЗ) и пилотируемого корабля "Восток", а также участие в программах исследования Луны, Венеры и Марса.

Президент также выразил уверенность, что сотрудники РКК "Энергия" продолжат эффективно решать актуальные задачи, в том числе по созданию транспортного корабля нового поколения, проектированию Российской орбитальной станции (РОС) и производству разгонных блоков для запусков космических аппаратов.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило 4,5 триллиона рублей на развитие российской космической программы. Средства будут реализованы в рамках нацпроекта "Космос".