Москва21 сен Вести.Современное материаловедение открывает возможности создания наноструктуры непосредственно внутри объектов, что позволяет буквально "выращивать" необходимые детали с заданными свойствами. Об этом в докфильме Андрея Медведева "Цель для жизни. Михаил Ковальчук" рассказал президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, сообщает ИС "Вести".

Сегодня материаловедение вышло на две новые вещи - напыление порошков и создание наноструктуры в объекте. Вы имеете порошок определенного размера, разного, маленького размера, вы его сыпете, машина это делает. И либо лазерный луч, либо электронный луч его сплавляет. И вы выращиваете большую деталь . … Я могу вам кусок ракеты или что-то другое [вырастить]. Мы разрабатываем все виды порошков и выпускаем заявил Ковальчук

Он подчеркнул, что новые технологии могут привести к "тектоническим изменениям" в науке.

Смотрите, это как меняет все. Первое - экономия материала. Второе - вы можете вырастить детали, которые вы механически не можете сделать. А значит, у вас меняется инженерное образование. У вас должен появиться бионический дизайн. То есть у вас происходят тектонические изменения в идеологии развития. И мы ее понимаем, отслеживаем и формулируем новые задачи подчеркнул Ковальчук

Ранее сообщалось, что в РФ появился ГОСТ, регулирующий биопечать органов. Единый стандарт начал действовать с 1 сентября.