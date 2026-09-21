Москва21 сен Вести.После распада СССР при помощи США происходила остановка многих предприятий на территории РФ, которые прекратили обеспечивать работой сферу науки. Об этом в докфильме Андрея Медведева "Цель дальше жизни. Михаил Ковальчук" рассказал президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, сообщает ИС "Вести".

Они [американцы] пришли, сказали: "Ребят, вы неконкурентоспособны… вам надо подтянуться бы слегка, чтобы быть соответствующими нашим стандартам. Но чтобы это сделать, вас надо приватизировать. Мы вам поможем, вы этого не умеете. А после этого вы подниметесь через там 3-5 лет, будете абсолютно конкурентоспособны, все. Но пока вам надо остановить свое производство, и мы пока подвезем свое". И фактически они остановили наше производство и заняли наш рынок. Они лишали нас суверенитета напомнил Ковальчук

Он добавил, что оставшиеся без работы ученые массово уезжали из страны. Ковальчук также рассказал о своем опыте воспитания молодого поколения научных кадров.

Когда обрушилась промышленность… исчез заказ науки и наука повисла, но в науке были сосредоточены много знаковых великих людей. Эти люди вышли на открытый рынок… Они уехали за границу… потому что там под них сразу дали деньги. И здесь все опустело. Я занимаюсь тем, что последние десятилетие-два руками воспитываю молодых людей. И у меня молодой директор, который уже член академии, сорокалетний, молодой вице-президент, ему там под пятьдесят. У меня целая плеяда людей молодых, уже другого поколения, но которые воспитаны на правильных ценностях подчеркнул Ковальчук

Ранее президент Курчатовского института рассказал о прорывных технологиях отечественной науки. Он особо отметил создание наноструктур внутри различных объектов.