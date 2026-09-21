Москва21 сен Вести.Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук рассказал, как начинал свою карьеру в Институте кристаллографии, сразу отказавшись от классических исследований в пользу создания новых приборов. Кадры интервью показаны в документальном фильме Андрея Медведева "Цель дальше жизни. Михаил Ковальчук", сообщает ИС "Вести".

По словам Ковальчука, после окончания Ленинградского университета по специальности "физика рентгеновских лучей" он сразу попал в Москву, в Институт кристаллографии.

Мне предложили сразу пойти в одну из двух лабораторий… Там они занимались классическим структурным анализом, ну вот это было главное. Я сразу сказал, что я этим заниматься не хочу. Я не хочу заниматься классическими вещами. Я начал заниматься новым. Я делал приборы, двигался, в общем, много чего важного сделал, сделал двухкристальный, трехкристальный спектрометр… Причем я делал это не передать как, используя какие-то родственные связи на каких-то заводах, вытачивая детали заявил Ковальчук

Ученый рассказал, что ему приходилось сталкиваться с серьезным давлением и трудностями, которые закалили его характер.

Меня начали исключать из партии, оказывали на меня давление, много чего было. Писали, что я езжу за границу продавать секреты. Слабого человека это ломает, а сильный становится только крепче. Моя докторская посвящена развитию метода стоячих рентгеновских волн. Я вывел мощнейшее, глубокопроникающее рентгеновское излучение и превратил его в средство изучения поверхности. В девяносто восьмом году я стал директором Института кристаллографии, когда был развал во всем, полностью. Не было ничего, воды не было. Я хорошо помню первую бумагу, которую я получил как директор Института кристаллографии, в котором предлагалось купить second-hand из Америки по 2 или по 8 долларов за килограмм в мешках добавил Ковальчук

Ковальчук также рассказал, как президент России Владимир Путин приехал в Курчатовский институт на запуск синхротрона.

И дальше [директору института атомной энергии им. И.В. Курчатова] Евгению Павловичу Велихову я предложил синхротрон. Чтобы изучать то, что я стал делать, мне нужен мощный источник, это синхротрон. Это ускоритель, который генерирует рентгеновское излучение, которое на много порядков ярче обычной рентгеновской трубки. И я здесь, по совместительству, занялся синхротроном, оставаясь в кристаллографии. Президент России [Владимир Путин] приехал в Курчатовский институт 1 октября 1999 года, он пускал синхротрон. Единственную после распада Советского Союза мегаустановку сказал Ковальчук

Ранее Владимир Путин поздравил Михаила Ковальчука с 80-летием. Глава российского государства назвал президента Курчатовского института ярким и одаренным человеком, который посвятил свою жизнь науке и добился значимых результатов на этом поприще.