Москва21 сен Вести.Уровень искусственного интеллекта снижается, поскольку в сферу разработки ИИ приходят все менее подготовленные специалисты. Об этом в документальном фильме Андрея Медведева "Цель дальше жизни. Михаил Ковальчук" заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, сообщает ИС "Вести".

По словам Ковальчука, сначала искусственным интеллектом занимались действительно умные и образованные люди, но ситуация изменилась.

Последнее время я где-то сталкивался с какими-то заметками о том, что IQ искусственного интеллекта стал падать. Почему? Очень просто. Потому что сначала те, кто его придумал, ну, умные люди, образованные? Это IQ этого интеллекта был. А сегодня посредственные люди, средней руки программисты этим занимаются и поэтому [ИИ] отражает их уровень IQ. На сегодняшний день это стопроцентное утверждение. Он может оперировать и делать только то, чему вы его научили, и не может придумать ничего нового заявил Ковальчук

Отвечая на вопрос, сможет ли когда-нибудь искусственный интеллект продемонстрировать мышление уровня великих академиков, таких как Евгений Велихов или Анатолий Александров, Ковальчук пошутил, что пока ИИ не способен конкурировать даже с ним.

На среднем уровне, для средней массы задач это уникальная вещь. Но когда говорят о приоритетах, о том, кого надо воспитывать, кого готовить, кого учить, я вам скажу: надо готовить умных, думающих, творческих людей. Только с ними связан прогресс сказал Ковальчук

Ранее Ковальчук заявил, что объединение более тридцати научных центров под крышей "Курчатовского института" позволило спасти их от исчезновения.