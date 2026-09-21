Москва21 сен Вести.Объединение более тридцати научных центров под крышей Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" позволило спасти практически исчезнувшие учреждения и сохранить национальное достояние. Об этом в документальном фильме Андрея Медведева "Цель дальше жизни. Михаил Ковальчук" заявил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, сообщает ИС "Вести".

По словам Ковальчука, в 1990-е годы научные институты конкурировали друг с другом в поисках финансирования, чтобы выжить, а после объединения стали выступать единым строем.

У нас более тридцати институтов под крышей Курчатовского института. Когда все говорили: "Ковальчук сгребает, одно, второе", мы спасли практически исчезнувшие институты. Каждый институт конкурировал друг с другом. В поисках денег все бегали, чтобы выжить. Мы стали выступать единым строем. И это было колоссальное дело. Мы спасли национальное достояние. Это есть абсолютный факт заявил Ковальчук

Ранее Ковальчук рассказал, как начинал карьеру в Институте кристаллографии и с какими трудностями ему пришлось столкнуться.