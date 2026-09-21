Москва21 сен Вести.РФ находится перед колоссальным научным рывком, который произведет впечатление на весь мир. Таким прогнозом в докфильме Андрея Медведева "Цель для жизни. Михаил Ковальчук" поделился президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", профессор Михаил Ковальчук, сообщает ИС "Вести".

Мы находимся перед рывком таким колоссальным. Я думаю, как только, так сказать, победой закончим, мы просто взорвем мир. Это видно. Это по всему видно, по всем направлениям. И вся подготовительная часть уже создана и пройдена заявил Ковальчук

Он подчеркнул, что Россия всегда была и остается величайшей технологической державой. Ученый добавил, что занятие наукой делает его счастливым и мотивирует работать дальше.

У вас не может быть фетишных, мелких, меркантильных целей, которые могут застилать глаза. И тогда вы с открытым забралом двигаетесь вперед, у вас необъятное поле, линия горизонта, которую не достичь, вы можете очень легко и быстро двигаться. И это колоссально, вы это видите, это ощущают. А это подбирает и правильных людей, это и формирует национальную идею. И второе: надо четко понимать, что мы великая технологическая держава, величайшая. Были, есть и будем объяснил Ковальчук

Ранее Ковальчук напомнил, как США тормозили развитие науки в РФ. По его словам, стратегия американцев была направлена на переманивание отечественных ученых.