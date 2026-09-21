Москва21 сен Вести.Россия находится в первых рядах в области генетики. Об этом в документальном фильме Андрея Медведева "Цель дальше жизни" заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, сообщает ИС "Вести".

Когда развалился Советский Союз, первое, что сделали американцы и Запад, они вошли во все наши республики и взяли под контроль министерства обороны все санэпидемстанции. Эти санэпидемстанции были в каждом районе, и в каждом регионе в этой санэпидстанции еще и хранились коллекции эндемичных, то есть типичных для этого региона возбудителей заболеваний. Они все это взяли себе. Вокруг нас по 300 лабораторий биологических, которыми мы окружены рассказал он

Как отмечает Ковальчук, главной задачей Курчатовского института стало укрепление и восстановление генетики.

Генетика сохранилась, выросла и вышла из Курчатовского института. У нас был мощнейший биологический отдел … у нас в 50-60-х годах была одна из лучших … генетических лабораторий мира. И мы возродили генетику, Курчатовский институт … Сегодня мы на генетике в первых рядах стоим сказал он

Ранее Ковальчук заявил, что технология радиационного восстановительного отжига корпусов ядерных реакторов, которая была разработана специалистами НИЦ "Курчатовский институт" позволяет экономить около 160 миллиардов рублей в год.