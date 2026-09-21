Ковальчук рассказал об уникальности наработок изотопов в Курчатовском институте Михаил Ковальчук: в Курчатовском институте уникальные наработки изотопов

Москва21 сен Вести.Возможности, которыми обладает НИЦ "Курчатовский институт" в области наработки изотопов, уникальны. Об этом в документальном фильме Андрея Медведева "Цель дальше жизни" заявил президент Национального исследовательского центра Михаил Ковальчук, сообщает ИС "Вести".

По его словам, НИЦ поставил огромный объем фармпрепаратов для диагностики различных онкологических заболеваний.

Мы провели огромное количество диагностики у себя, но главное, что мы отработали систему, подготовили людей, все апробировали. Я убежден, что те возможности, которыми обладает Курчатовский институт в области наработки изотопов, их в мире нигде нет. Мы создали в Курчатовском институте, по-моему, 15 лет назад первую в стране линейку ... получения радиофармпрепаратов. У нас стоит ускоритель, стоит радиохимическая лаборатория, роботы, система сложнейшего контроля качества сказал Ковальчук

Ранее он заявил, что НИЦ "Курчатовский институт" перевел виноградарство на генетический уровень.