Москва21 сен Вести.НИЦ "Курчатовский институт" перевел виноградство на генетический уровень. Об этом в документальном фильме Андрея Медведева "Цель дальше жизни" рассказал президент Национального исследовательского центра Михаил Ковальчук, сообщает ИС "Вести".

Структурная кристаллография, то есть рентгеновские исследования биологических объектов, белков лежит в основе всего … В основе понимания болезней, в основе защиты там чего угодно, биологических вещей, вирусов ... и всего остального. И поэтому Институт кристаллографии – часть Курчатовского института. И теперь та же история с виноградом … Нами разработана впервые национальная база генетических исследований. Вы берете ягоду, ее едят дрожжи. У винограда данного сорта свой геном и у дрожжей свой геном. И мы сегодня можем подбирать геном дрожжей к геному типа винограда. То есть мы перевели виноградство фактически на генетический уровень, потому что наука – великая