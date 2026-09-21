Москва21 сен Вести.Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук в документальном фильме Андрея Медведева "Цель дальше жизни" рассказал, что, наряду с научной деятельностью, занимается воспитанием молодых коллег, сообщает ИС "Вести".

По словам ученого, он прививает молодому поколению только правильные ценности.

Я занимаюсь тем, что десятки лет, последние десятилетия... воспитываю молодых людей. И у меня молодой директор, который уже член Академии 40-летний, молодой вице-президент, ему там под 50 лет. У меня целая плеяда людей молодых, уже другого поколения, но которые воспитаны на правильных ценностях. И это уже цепочка. Это рядовая нить, которая не прорвалась пояснил Ковальчук

21 сентября 2026 года Михаил Ковальчук отмечает свой юбилей – 80-летие. Он известен как ведущий специалист в области рентгеновской физики, кристаллографии и нанодиагностики. Ученый внес вклад в формирование междисциплинарных исследований, объединивших разные области – от нанотехнологий до социогуманитарных дисциплин.