Физик Ковальчук: главное в жизни — делать то, что никто не делал

Физик Ковальчук рассказал о главном принципе своей жизни Физик Ковальчук: главное в жизни — делать то, что никто не делал

Москва21 сен Вести.Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук в документальном фильме Андрея Медведева "Цель дальше жизни. Михаил Ковальчук" рассказал о главном принципе своей жизни, который состоит в том, чтобы делать то, что никто не делал, сообщает ИС "Вести".

По его словам, в противном случае пропадает интерес к самой жизни. Ученый также рассказал, что не обращал внимания на тех, кто пытался обесценить его работу или выставить его самого в негативном свете.

Это было главным. Иначе жить неинтересно, понимаете? Так вот, и я это делал. Причем я делал это не передать как, используя какие-то родственные связи на каких-то заводах, вытачивая детали… Меня начали исключать из партии, оказывали на меня давление, много чего было. Писали, что я езжу за границу продавать секреты, слабого человека это ломает, а сильный становится только крепче отметил Ковальчук

21 сентября 2026 года Михаил Ковальчук отмечает 80-летний юбилей. Он известен как ведущий специалист в области рентгеновской физики, кристаллографии и нанодиагностики. Ученый внес вклад в формирование междисциплинарных исследований, объединивших разные области – от нанотехнологий до социогуманитарных дисциплин.

В августе этого года президент России Владимир Путин присвоил Ковальчуку звание Героя Труда.