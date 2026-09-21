Москва21 сен Вести.Курчатовский институт в трудные для отечественной науки времена спас исчезавшие институты и объединил их под своей крышей, сохранив национальное достояние. Об этом в документальном фильме Андрея Медведева "Цель дальше жизни" заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, сообщает ИС "Вести".

Он также рассказал, что НИЦ готовится к запуску первого в России центра ионной терапии.

У нас более 30 институтов под крышей Курчатовского института. Когда все говорили: "Ковальчук сгребает, одно, второе", мы спасли практически исчезнувшие институты. Каждый институт конкурировал друг с другом – в поисках денег все бегали, чтобы выжить. Мы стали выступать единым строем, и это было колоссальное дело. Мы спасли национальное достояние. Это есть абсолютный факт. Мы будем пускать в конце года-начале следующего единственный, первый в России центр ионной терапии. Их всего 13 в мире. Вот мы пускаем 14-й на нашей площадке в Протвино рассказал Ковальчук

Ионолучевая терапия позволяет удалять опухоли, которые залегают близко к жизненно важному органу.

21 сентября 2026 года Михаил Ковальчук отмечает 80-летие. Ученый внес вклад в формирование междисциплинарных исследований, объединивших разные области – от нанотехнологий до социогуманитарных дисциплин. Также Ковальчук является популяризатором науки, он очень доступно и увлекательно рассказывает широкой аудитории о сложных концепциях.