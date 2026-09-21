Москва21 сен Вести.Технология радиационного восстановительного отжига корпусов ядерных реакторов, которая была разработана специалистами НИЦ "Курчатовский институт", позволяет экономить около 160 миллиардов рублей в год. Появление этой технологии стало возможным благодаря фундаментальной науке и нанотехнологиям. Об этом в документальном фильме Андрея Медведева "Цель дальше жизни" рассказал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, сообщает ИС "Вести".

Корпуса атомных станций рассчитаны, скажем, на 40 лет были. Потому, что они под действием нейтронного потока разрушаются. Мы придумали радиационный восстановительный отжиг. Несколько лет назад сделали этот прибор и отожгли на Балаковской станции, и продлили ее срок на десятилетие. У меня есть письмо, полученное от Росэнергоатома, в котором написано, что только одна эта вещь на одном блоке дает экономию порядка 160 миллиардов рублей в год. Вот вам роль фундаментальной науки и конкретно нанотехнологий сказал он

Ранее Ковальчук заявил, что РФ находится на пороге колоссального научного рывка, который произведет впечатление на весь мир.