Москва28 авгВести.Первый в России государственный стандарт, регулирующий трехмерную печать тканей и органов, начнет действовать с 1 сентября. Это следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
ГОСТ определяет биопечать как технологию создания биологических конструкций для восстановления утраченных функций организма. В качестве исходного материала допускается использование компонентов человеческого, животного, растительного, морского и микробиологического происхождения.
Стандарт охватывает струйный, лазерный, роботический и другие методы биопечати, включая применение клеточных сфероидов. Основой биочернил могут стать природные полисахариды, белки, клеточные суспензии и аутологичные клетки.
Ожидается, что единые требования упростят внедрение лабораторных разработок в промышленное производство биомедицинских изделий и помогут российским технологиям выйти на зарубежные рынки.
Ранее в России разработали ГОСТ для торговых центров.