В России с 1 сентября начнет действовать первый ГОСТ на биопечать органов

В России впервые появится ГОСТ на биопечать органов В России с 1 сентября начнет действовать первый ГОСТ на биопечать органов

Москва28 авг Вести.Первый в России государственный стандарт, регулирующий трехмерную печать тканей и органов, начнет действовать с 1 сентября. Это следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

ГОСТ определяет биопечать как технологию создания биологических конструкций для восстановления утраченных функций организма. В качестве исходного материала допускается использование компонентов человеческого, животного, растительного, морского и микробиологического происхождения.

Стандарт охватывает струйный, лазерный, роботический и другие методы биопечати, включая применение клеточных сфероидов. Основой биочернил могут стать природные полисахариды, белки, клеточные суспензии и аутологичные клетки.

Ожидается, что единые требования упростят внедрение лабораторных разработок в промышленное производство биомедицинских изделий и помогут российским технологиям выйти на зарубежные рынки.

Ранее в России разработали ГОСТ для торговых центров.