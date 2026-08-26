В РФ с 1 сентября изменится перечень органов для трансплантации В России изменится перечень органов для трансплантации с 1 сентября

Москва26 авг Вести.Минздрав России и Российская академия наук (РАН) с 1 сентября изменят перечень объектов, подлежащих трансплантации. В список добавят пересадку костей, нервов, спинного мозга и кожи, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомств.

Перечень органов для трансплантации пополнился пересадкой кожи, слоев кожи (эпидермис, дерма). Кроме того, с 1 сентября в перечень будут добавлены "кость и ее фрагменты, нервы, спинной мозг и его фрагменты". Документы с новым перечнем органов для трансплантации будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Ранее доктор медицинских наук, руководитель отдела трансплантации НИИ урологии и интервенционной радиологии - филиала НМИЦ радиологии Минздрава России Сергей Арзуманов рассказал, что российские ученые разрабатывают амбициозный проект: к 2030 году планируется вывести породу свиней с отредактированным геномом. Благодаря генетической совместимости с человеком, органы этих животных в будущем могут стать решением проблемы дефицита донорских почек для пересадки.