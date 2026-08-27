В России с 1 сентября изменится порядок проведения МРТ и рентгена

Россияне с 1 сентября смогут проходить МРТ без направления врача В России с 1 сентября изменится порядок проведения МРТ и рентгена

Москва27 авг Вести.Новые правила проведения рентгенологических и магнитно-резонансных исследований вводятся в России с 1 сентября, граждане смогут пройти МРТ в частных клиниках без направления врача. Об этом говорится в приказе Минздрава РФ, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

Так, с 1 сентября станет возможным прохождение магнитно-резонансного исследования без направления лечащего врача, фельдшера или акушера. Решение о допуске или недопуске к процедуре будет принимать врач-рентгенолог перед самим исследованием.

Также протокол исследований будет составляться в единственном экземпляре, после чего данные внесут в медицинскую карту пациента.

Кроме того, разрешается применение зарегистрированных в установленном порядке медицинских изделий с функцией ИИ.

Ранее стало известно, что стоматологов с 1 октября этого года обяжут применять анестезию при лечении зубов, если процедура может вызвать болевые ощущения.