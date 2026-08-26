В России разработали ГОСТ для квалификации торговых центров

В РФ разработали ГОСТ для торговых центров В России разработали ГОСТ для квалификации торговых центров

Москва26 авг Вести.Российский совет торговых центров (РСТЦ) разработал проект ГОСТа, устанавливающего правила классификации торговых комплексов в РФ. Об этом РИА Недвижимость сообщили в РСТЦ.

Документ включает десять разделов и шесть приложений. В нем прописаны требования к составу и границам торговых объектов, их количественным и качественным характеристикам, а также показатели для оценки различных форматов торговых центров.

По словам управляющего директора РСТЦ Олега Войцеховского, стандарт позволит описывать разные торговые центры по единым правилам и получать воспроизводимый результат.

Проект ГОСТа направлен на оценку собственникам и управляющим торговыми центрами, консультантам, проектировщикам и другим специалистам отрасли, добавил Войцеховский.