"Известия": в РФ за два-три года могут закрыться около 10% торговых центров

В России может закрыться каждый десятый торговый центр "Известия": в РФ за два-три года могут закрыться около 10% торговых центров

Москва19 авг Вести.В ближайшие два-три года в России может прекратить работу или сменить профиль порядка десяти процентов торговых центров (ТЦ). Об этом со ссылкой на прогноз участников рынка сообщают "Известия".

По подсчетам экспертов, только до конца 2027 года из 8 тысяч действующих в стране торговых центров около 500-700 будут снесены или заметно изменят профиль, а от 150 до 250 из них могут полностью закрыться. Управляющий партнер консалтинговой компании Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов заявил в беседе с изданием, что до конца следующего года прекратят функционировать 150-200 подобных объектов, а остальным грозит смена формата.

Полностью торговые центры не исчезнут, уточняет Агапов, однако многие из них ждет смена состава арендаторов, сокращение торговых площадей и появление общепита, развлечений, фитнеса, услуг, офисов или медицины.

С такой оценкой согласились в Российском союзе торговых центров (РСТЦ), назвав подобное развитие событий вполне вероятным.

Посещаемость ТЦ в первые шесть с половиной месяцев 2026 года была примерно на 27% ниже уровня 2019-го. Именно тогда началась трансформация рынка. Однако показатель немного упал и по сравнению с 2025-м. При этом меняется и структура наполнения ТЦ: доля одежды и обуви сокращается, тогда как ресторанов, кафе и услуг - растет сообщил изданию глава РСТЦ Олег Войцеховский

В зоне риска прежде всего оказались крупные региональные моллы старше 10 лет, где преобладают магазины одежды, обуви и электроники: их доходность упала до 6-7% годовых против 10-12% у компактных районных центров. Основной причиной эксперты называют переток покупателей в онлайн, а также то, что прежняя модель ТЦ, построенная вокруг концентрации магазинов и создания максимального покупательского потока, фактически исчерпала себя. Свою роль сыграли переход значительной части населения к сберегательной модели поведения, массовый уход западных брендов, активизация интернет-торговли (в первую очередь маркетплейсов) с более низкими ценами за счет скидок и программ лояльности, а также возросшая налоговая нагрузка, подтолкнувшая часть бизнеса к уходу из ТЦ.

Владельцам проблемных объектов, как отмечается, придется выбирать между вложениями в реконцепцию и сносом здания ради строительства более прибыльного объекта. Для покупателей перестройка рынка может обернуться ростом цен, поскольку магазины с низкой посещаемостью закладывают часть расходов на аренду и содержание в стоимость товаров, хотя полностью переложить издержки не удастся - резкое подорожание приведет к оттоку клиентов на маркетплейсы.