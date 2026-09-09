Площадь строящихся торговых центров сократилась в три раза в 2026 году Эксперт сообщил о трехкратном снижении строительства торговых центров в 2026 г.

Москва9 сен Вести.Площадь введенных в эксплуатацию торговых центров в России в 2026 году сократилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

По его словам, сейчас застройщики возводят ТЦ преимущественно в составе жилых комплексов либо рядом с транспортными узлами.

Торговые центры строят. Хотя по факту за этот год в три раза уменьшилось количество вводимых квадратных метров торговых. Это не значит, что уже больше торговых центров не будет, но в основном строят их девелоперы в составе жилых комплексов, либо они строятся там, где есть какие-то транспортные узлы, метро рядом. То есть это точечный такой вот девелопинг заявил Люлин

Ранее Люлин сообщил, что большинство российских торговых центров готово размещать на своей территории пункты выдачи заказов.