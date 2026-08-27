Директор РСТЦ рассказал, почему ритейл в 2026 году приостановился Директор РСТЦ Войцеховский объяснил, с чем связано затишье в ритейле

Москва27 авг Вести.Ритейл в торговых центрах переживает неопределенность. Но к концу текущего года многое для него прояснится, заявил ИС "Вести" управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский.

В 2022 году большие компании начали занимать помещения, освободившееся с уходом иностранных арендаторов, указал он.

Большие компании начали смотреть: они уже взяли много площадей, они поработали в максимальном формате, и теперь у них есть информация, как это на самом деле функционирует, какие это деньги приносит и так далее, и тому подобное. И они в 2026 году просто-напросто немножко приостановились и смотрят, что у них происходит сказал Войцеховский

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