Эксперт: в России лишь порядка 10–15% торговых центров могут закрыться

Эксперт: только 10–15% торговых центров в России имеют минимальный риск закрытия Эксперт: в России лишь порядка 10–15% торговых центров могут закрыться

Москва10 июн Вести.Лишь небольшая доля российских торговых центров — около 10–15% — обладает наименьшими рисками прекращения работы, однако и они не застрахованы от закрытия. Об этом в интервью РИА Недвижимость рассказал управляющий партнер Союза торговых центров Сергей Платицын.

По его словам, всего в стране насчитывается порядка 8 тысяч объектов, которые изначально создавались как ТЦ. При этом действительно устойчивым рынком можно считать лишь 0,8–1,2 тысячи из них.

"Это те ТЦ, которые имеют устойчивый пул арендаторов, профессиональное управление, понятный трафик и регулярную коммуникацию с рынком. То есть речь примерно о 10–15% от номинального числа объектов", — пояснил эксперт.

Наиболее надежными Платицын назвал крупные доминирующие торговые центры в своих зонах охвата, а также районные ТЦ и объекты с сервисами, медициной, общепитом, спортом и досугом.

В Москве, отметил он, рынок смещается в сторону районных и микрорайонных ТЦ — именно этот формат составит основной объем ввода в столице в 2026 году.