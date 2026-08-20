Эксперт рассказал, есть ли будущее у торговых центров Сооснователь АТЭР Перемятов сделал прогноз о будущем торговых центров в России

Москва20 авг Вести.Из-за снижения потока посетителей торговые центры будут перепрофилированы, в них либо значительно расширят развлекательную часть, либо здания переоборудуют под торгово-складские комплексы, предположил в беседе с ИС "Вести" сооснователь Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла, основатель экосистемы продвижения локальных брендов "Слава Концепт" Александр Перемятов.

Снижение трафика, по его словам, связано с уходом многих брендов.

То, что произошло определенное замещение, не весь товар, не весь ассортимент действительно представляет интерес для потребителя. Это, наверное, одна из первых проблематик, то есть ассортиментная матрица. В том же самом онлайне выбор больше, ярче, и там не надо долго ходить, выбирать, тратить время. Но торговый центр никуда не денется: у нас определенный климат в стране, это раз. Потом, все-таки классическая оффлайн "каменная" розница, представляет повышенный интерес для всех за счет эмоций пояснил он

По мнению эксперта, кризис, который испытывают торговые центры, возник еще до пандемии.

Самому по себе объекту умереть практически невозможно. Они все заложены в банках, практически у всех большая кредитная нагрузка, плюс сами по себе объекты требуют постоянной эксплуатации… Перепрофилирование будет в сторону появления терм, расширения фудкортов, то есть развлекательной составляющей перечислил Перемятов

Часть центров может переориентироваться под маркетплейсы, добавил он.

Часть из них переориентируется, давайте пофантазируем, в те же самые концепции торгово-складских комплексов. Сейчас это можно представить с учетом последних событий, дефицита определенной логистической инфраструктуры. Почему бы нет? И, вполне вероятно, мы увидим первый торговый центр имени какого-то маркетплейса допустил эксперт

Ранее СМИ сообщили, что в России может закрыться или сменить профиль каждый десятый торговый центр.