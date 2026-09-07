Большинство российских ТЦ не против разместить у себя пункты выдачи заказов Эксперт Люлин сообщил о готовности российских торговых центров размещать ПВЗ

Москва7 сен Вести.Большинство российских торговых центров готово размещать на своей территории пункты выдачи заказов. Об этом журналистам сообщил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла Павел Люлин.

Он также добавил, что члены ассоциации предлагают маркетплейсам совместно совершенствовать инфраструктуру, распределяя логистику, чтобы на освободившихся в торговых центрах площадях открывать небольшие склады и ПВЗ.

Результаты опроса среди собственников и управляющих ТЦ показали, что 70% ТЦ готовы размещать у себя расширенные ПВЗ. Это дает приток посещаемости пояснил Люлин

Кроме того, ранее стало известно, что в ТЦ начали закрываться фудкорты. Причем часть из них превратились в фудхоллы – то есть пространства с единой концепцией и площадкой для проведения фестивалей.