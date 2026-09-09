Москва9 сен Вести.Россияне постепенно возвращают привычку ходить в торговые центры из-за сложностей в работе маркетплейсов и новых форматов офлайн-магазинов. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

По словам эксперта, возникшие трудности маркетплейсов с доставкой и рост цен из-за увеличения комиссий положительно влияют на количество посетителей торговых центров.

Я не соглашусь, что у нас люди ушли, они возвращаются. Да, действительно, по сравнению с 2019 годом и ранее торговые центры потеряли 27% посетителей. Но с другой стороны, вот эти сложности у маркетплейсов с временем доставки, у них цены выросли, потому что выросла комиссия, – они влияют положительно на трафик в офлайн-магазинах. Вот мы, например, за прошедшую неделю посмотрели, там практически во всех регионах, ну, в большей части регионов трафик в этом году выше, чем в прошлом году. Идет в принципе такая обратная динамика, она медленная, там 2–3%, но тем не менее она есть заявил Люлин

Эксперт также отметил изменившийся формат торговых центров: на смену ушедшим в онлайн магазинам приходят операторы сферы развлечений, общепита и спорта.

Ну и, конечно, то, что поменялось, – поменялись сами торговые центры. Вот все эти магазины, которые переквалифицировались в онлайн, там не только маркетплейсы, но и свой онлайн. На их место приходят другие операторы. Это развлечения, еда, спорт – сейчас очень активно они развиваются, там те же самые фитнесы добавил Люлин

Ранее Люлин сообщил, что площадь введенных в эксплуатацию торговых центров в России в 2026 году сократилась в три раза по сравнению с прошлым годом.