Эксперт объяснил, почему маленькие книжные магазины снова набирают популярность Эксперт пояснил, с чем связано возвращение локальных книжных магазинов

Москва4 авг Вести.Перезапуск маленьких книжных магазинов в Москве обусловлен желанием читателей найти для себя уникальные издания, не распространенные в сети, пояснил в беседе с ИС "Вести" преподаватель Московского государственного института культуры, член гильдии маркетологов Игорь Новиков.

Он отметил, что массовая литература ушла в крупные книжные магазины и на маркетплейсы. Несмотря на это, наблюдается закрытие большого количества крупных книжных магазинов.

На смену им как раз приходят такие вот маленькие, в хорошем смысле нишевые магазинчики, где ассортимент строится вокруг именно владельца этого магазина, который подбирает какие-то уникальные издания, где на одной полке могут соседствовать книги по архитектуре и по японской вышивке, к примеру… То есть вы приходите туда не за конкретной книгой, а за тем, чтобы пообщаться, открыть для себя что-то новое… Найти какую-то информацию, которую без специальных проводников найти невозможно сообщил Новиков

Чаще всего в таких магазинах можно встретить нон-фикшн, отраслевую и художественную литературу, добавил он.

Ранее в "Эксмо-АСТ" заявили, что крупные книжные магазины может спасти только особая атмосфера, сопутствующая продаже книг.