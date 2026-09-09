В Минпромторге оценят необходимость восстановления складов маркетплесов Власти до конца года оценят возможность восстановления складов маркетплейсов

Москва9 сен Вести.Правительство совместно с маркетплейсами до конца года оценят необходимость восстановления складской инфраструктуры, пострадавшей в результате террористических ударов со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель главы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью ТАСС.

Пока преждевременно говорить, что требуется стопроцентное восстановление ровно тех логистических центров, которые были … По договоренностям с самими цифровыми платформами, которые получили значительный ущерб от террористических атак, до конца года мы поймем, каким образом будет перестроена логистика, какой объем ущерба и требуется ли участие государства в восстановлении отметил замминистра

Чекушов обратил внимание, что сейчас идет изменение логистики, и дал понять, что восстановление определенных логистических мощностей может не потребоваться.

Ранее сообщалось, что российское правительство планирует подготовить список маркетплейсов, которые допустят к проведению государственных закупок.