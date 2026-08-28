На Украине признали уничтожение большей части складов торговых сетей На Украине признали уничтожение 90% складов для товаров

Москва28 авг Вести.К настоящему моменту на Украине уничтожены около 90% складов для товаров. Об этом заявил украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

В связи с этим, по его словам, логистика станет дороже и сложнее.

90% [складов] уже уничтожено сказал Высоцкий, которого цитируют украинские СМИ

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска с помощью беспилотников "Герань" уничтожили среди прочего логистический центр украинской армии в Сумской области. Как подчеркивали в ведомстве, ВС РФ регулярно наносят удары по пунктам управления дронами, складам и логистическим центрам, которые используются для доставки и хранения военного имущества.