Москва16 июлВести.С российского рынка грузоперевозок в 2026 году могут уйти 10-13 тыс. транспортных компаний. Об этом со ссылкой на экспертов пишет газета "Известия".
По оценке партнера практики инвестиционно-банковских услуг международной юридической фирмы White Stone Татьяны Бровкиной, часть перевозчиков прекращает работу из-за ухудшения экономической ситуации, другие продают бизнес или отдельные активы, понимая, что не смогут выдержать конкуренцию.
Часть перевозчиков прекращает деятельность вынужденно, часть – сознательно выходит из бизнесаотметила Бровкина
Эксперты связывают ситуацию со снижением деловой активности, падением объемов перевозок и ростом издержек, прежде всего из-за подорожания дизельного топлива.
На этом фоне к концу 2027 года ожидается консолидация рынка: доля десяти крупнейших перевозчиков, по оценкам специалистов, может увеличиться с нынешних 18-20% до 25-27%.
Ранее стало известно, что в Севастополе вновь намерены продавать бензин по QR-кодам. Покупка разрешена с 09.00 до 21.00.