White Stone: до 13 тыс. транспортных компаний могут уйти с рынка в 2026 году

Эксперты допустили уход с рынка грузоперевозок до 13 тыс. компаний White Stone: до 13 тыс. транспортных компаний могут уйти с рынка в 2026 году

Москва16 июл Вести.С российского рынка грузоперевозок в 2026 году могут уйти 10-13 тыс. транспортных компаний. Об этом со ссылкой на экспертов пишет газета "Известия".

По оценке партнера практики инвестиционно-банковских услуг международной юридической фирмы White Stone Татьяны Бровкиной, часть перевозчиков прекращает работу из-за ухудшения экономической ситуации, другие продают бизнес или отдельные активы, понимая, что не смогут выдержать конкуренцию.

Часть перевозчиков прекращает деятельность вынужденно, часть – сознательно выходит из бизнеса отметила Бровкина

Эксперты связывают ситуацию со снижением деловой активности, падением объемов перевозок и ростом издержек, прежде всего из-за подорожания дизельного топлива.

На этом фоне к концу 2027 года ожидается консолидация рынка: доля десяти крупнейших перевозчиков, по оценкам специалистов, может увеличиться с нынешних 18-20% до 25-27%.

Ранее стало известно, что в Севастополе вновь намерены продавать бензин по QR-кодам. Покупка разрешена с 09.00 до 21.00.