Путин поздравил генерала Куликова с 80-летием на заседании оргкомитета "Победа"

Путин поздравил генерала Куликова с юбилеем на заседании оргкомитета "Победа" Путин поздравил генерала Куликова с 80-летием на заседании оргкомитета "Победа"

Москва4 сен Вести.Президент России Владимир Путин во время заседания оргкомитета "Победа" поздравил с 80-летием президента Клуба военачальников России, генерала армии Анатолия Куликова.

Перед тем, как мы начнем работать, прежде всего хотел бы поздравить с 80-летием нашего коллегу по Российскому организационному комитету "Победа", президента Клуба военачальников России, генерала армии Анатолия Сергеевича Куликова сказал глава государства

Путин пожелал военачальнику хорошего настроения, крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго. В ответ Куликов поблагодарил президента, обратившись к нему как к главнокомандующему.

Также глава государства выразил имениннику благодарность за его работу.

В пятницу, 4 сентября, президент России Владимир Путин проводит заседание организационного комитета "Победа" в режиме видеоконференции (ВКС). Ожидается, что на заседании глава РАН Геннадий Красников представит результаты экспертизы заявок городов, претендующих на звание "Город трудовой доблести", первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев доложит об итогах народного голосования по этому вопросу, а губернатор Приморского края Олег Кожемяко расскажет о совершенствовании регулирования экскурсионно-туристской деятельности.

В ходе заседания российский лидер предложил объединить государственные, региональные и общественные программы в сфере патриотического туризма на едином информационном ресурсе.