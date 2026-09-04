Москва4 сен Вести.Президент России Владимир Путин предложил объединить государственные, региональные и общественные программы в сфере патриотического туризма на едином информационном ресурсе.

Глава государства принимает участие в заседании всероссийского оргкомитета "Победа".

Будет правильно объединить все государственные и региональные общественные программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе, чтобы людям было удобно выбрать маршрут с учетом своих возможностей и интересов, состава групп сказал он

Президент также отметил, что на едином ресурсе можно было бы разместить информацию о том, как добраться до нужного места, где остановиться, где организовать питание для детей, а также дать возможность подобрать профессиональных экскурсоводов.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что поддержка внутреннего туризма идет через налоговые льготы и отсрочки по выплатам для компаний, работающих в этой сфере.