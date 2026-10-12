Ковальчук: для создания нового в науке, необходимо идти против течения Ковальчук: если хотите сделать новое в науке, нужно идти против течения

Москва12 окт Вести.Для создания чего-либо нового в науке необходимо идти против общего течения. Об этом ИС "Вести" заявил президент Научно-исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на полях Всероссийской научной конференции "В. М. Ковальчук — историк обороны и блокады Ленинграда. К 110-летию со дня рождения".

Валентин Ковальчук являлся доктором исторических наук, главным научным сотрудником Санкт-Петербургского института истории РАН. Ученый стал одним из первопроходцев блокадной историографии. Его сын, Михаил Ковальчук отмечает, отец стремился к своей цели, несмотря на препятствия.

Любой человек, который имеет цель - дальше жить, он всегда плывет против течения. Это неизбежно. Он [отец] был военным, он дисциплинированным, все понимал. На самом начальном этапе, когда он занялся подсчетом жертв блокады, то сразу столкнулся с полным противодействием. Была сложная государственная машина, которая стояла на страже тех формально закрепленных позиций. И он все равно пошел против этого, имел от этого огромное количество проблем, неприятностей. Но если вы хотите сделать что-то новое в науке, то в первую очередь, вы должны идти против течения. Это всегда так, по-другому не бывает подчеркнул глава Курчатовского института

Кроме того, отметил Ковальчук, в обеденном смысле любая научная деятельность несет прогнозный характер.

Любая научная деятельность, если она правильно устремлена вперед, всегда имеет предсказательный характер, футуристический. Надо оглянуться и посмотреть, что было. Ведь те же слова и действия были, если посмотреть сегодня на наших европейских коллег. Это же отражение той самой жизни, о которой писал Валентин Михайлович, тех блокадных событий и остального военного, - все это сегодня имеет прямое отражение. И это очень важно улавливать заметил он

Ранее ученый Ковальчук указывал, что современный мир сталкивается с новыми глобальными рисками. Так, пояснял он, человечеству в наши дни приходится иметь дело не только с угрозой ядерной войны, но и с киберугрозами и биологическим оружием.